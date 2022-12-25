من هو المشتبه به في قتل أكراد بباريس؟
سلطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على المشتبه به في تنفيذ الهجوم على مركز ثقافي كردي في قلب العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أن لديه سوابق، من شأنها أن تساعد على "تفسير" دوافع الهجوم الذي لا تزال السلطات الفرنسية تحقق بشأنه.
وذكر موقع "أوروبا 1" الفرنسي، أن منفذ الهجوم هو فرنسي ينحدر من أصول قوقازية ويبلغ من العمر 69 عاما، وهو سائق قطار متقاعد.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية فرنسية قولها، إن منفذ هجوم باريس سبق وأن أدين بارتكاب أعمال عنف، كما أنّه متّهم بتنفيذ هجوم عنصري.
ونقل التقرير ذاته عن المدّعية العامّة قولها، إن مطلق النار سبق أن ارتكب أعمال عنف في العام 2016 بواسطة أسلحة وحُكم عليه بسببها في حزيران/يونيو الماضي بالسجن لمدة 12 شهرا، لكنّه طعن في الحُكم.
ونقل التقرير عن مصدر في الشرطة تأكيده، أن المتّهم سبق أن قام أيضا يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بطعن مهاجرين اثنين على الأقلّ بسلاح أبيض في مخيّم للاجئين في باريس وألحق أضرارا بعدد من الخيام في مخيم "بارك دو بيرسي" بالعاصمة الفرنسية.
وأوضحت المدّعية العامّة، أنّ المتّهم أودع السجن الاحتياطي، آنذاك، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا، في 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مع وضعه تحت المراقبة القضائية.
وقبل ذلك، حكم على المشتبه به، بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وذلك بتهمة حيازته أسلحة نارية، بينما وصفه والده، لاحقا بأنه "منغلق" و"لا يعيش مثل بقية الناس".
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان الجمعة، إن مطلق النار قد "استهدف بوضوح أجانب"، في إشارة إلى دوافع عنصرية.
وأوضح دارمانان أن مطلق النار متقاعد كان يعمل سائق قطار وذو سوابق، مشيرا إلى أنه عضو في نادي رياضي للرماية "ولديه عدة أسلحة مسجلة".
رفع الاحتجاز
ويوم أمس السبت، قررت السلطات الفرنسية رفع الاحتجاز عن منفذ الهجوم، ونقله إلى مصحة نفسية تابعة للشرطة، وفق ما ذكرت النيابة العامة.
وقالت النيابة العامة في باريس: "الطبيب الذي فحص المشتبه به، خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز".
وأضافت: "لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك"، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.
كراهية الأجانب
وفي وقت سابق اليوم الأحد؛ أعلنت المدعية العامة لباريس أن المتقاعد الذي اعترف بقتل ثلاثة أكراد الجمعة في باريس، قال إنه توجّه أولاً إلى بلدة في ضاحية سانت دوني الشمالية للعاصمة باريس "لارتكاب جرائم قتل ضد أجانب".
وقالت لور بيكوا في بيان، إن المشتبه به "تخلى أخيرًا عن التحرك في هذا الاتجاه نظرا لقلة الموجودين وبسبب ملابسه التي تمنعه من إعادة ملء سلاحه بسهولة".
وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 69 عاما اعترف بأنه يكن "كراهية للأجانب أصبحت حالة مرضية تماما".
وكان المسلح قد أطلق النار على مركز ثقافي كردي في وسط باريس، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 3 آخرين، وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الواقعة بالقول، إن الجالية الكردية في فرنسا استهدفها "هجوم شنيع".