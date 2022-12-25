من هو المشتبه به في قتل أكراد بباريس؟

وذكر موقع "أوروبا 1" الفرنسي، أن منفذ الهجوم هو فرنسي ينحدر من أصول قوقازية ويبلغ من العمر 69 عاما، وهو سائق قطار متقاعد.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية فرنسية قولها، إن منفذ هجوم باريس سبق وأن أدين بارتكاب أعمال عنف، كما أنّه متّهم بتنفيذ هجوم عنصري.

ونقل التقرير ذاته عن المدّعية العامّة قولها، إن مطلق النار سبق أن ارتكب أعمال عنف في العام 2016 بواسطة أسلحة وحُكم عليه بسببها في حزيران/يونيو الماضي بالسجن لمدة 12 شهرا، لكنّه طعن في الحُكم.

ونقل التقرير عن مصدر في الشرطة تأكيده، أن المتّهم سبق أن قام أيضا يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بطعن مهاجرين اثنين على الأقلّ بسلاح أبيض في مخيّم للاجئين في باريس وألحق أضرارا بعدد من الخيام في مخيم "بارك دو بيرسي" بالعاصمة الفرنسية.