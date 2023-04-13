اعتقال مشتبه به في تسريب وثائق البنتاغون السرية
أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، اليوم الخميس، أنه "قام بعملية اعتقال ويواصل إجراء نشاط إنفاذ القانون المصرح به في منزل بنورث دايتون في ولاية ماساتشوستس"، وذلك بالتزامن مع تقرير إعلامي عن أنه تم التعرف على مشتبه به في تسريب معلومات سرية.
ومن المقرر أن يدلي المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، ببيان حول الوضع في وقت لاحق اليوم.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الشخص الذي اعتقل يُدعى "جاك تيكسيرا".
من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، تسريب معلومات سرية بأنه "عمل إجرامي متعمد".
وأحال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال بات رايدر، الأسئلة المتعلقة بالتحقيق إلى وزارة العدل.
وأضاف رايدر، أن "البنتاغون اتخذت خطوات لمراجعة قوائم التوزيع والتأكد من أن الأشخاص الذين يتلقون المعلومات بحاجة إلى معرفتها".
وكانت عناصر من "أف بي آي" والشرطة الأمريكية، قد طوقت في وقت سابق اليوم، منزل الجندي المتهم الرئيسي الذي يعتقد أنه جندي في الحرس الوطني للقوات الجوية الأمريكية.