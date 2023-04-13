اعتقال مشتبه به في تسريب وثائق البنتاغون السرية

ومن المقرر أن يدلي المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، ببيان حول الوضع في وقت لاحق اليوم.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الشخص الذي اعتقل يُدعى "جاك تيكسيرا".