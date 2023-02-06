نتنياهو يوافق على طلب سوريا تقديم مساعدة بعد الزلزال
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أنه وافق على إرسال مساعدة إلى سوريا التي ضربها زلزال عنيف، بعد تلقي طلب من دمشق عبر قنوات دبلوماسية، فيما لا توجد علاقات رسمية بين البلدين.
وقال نتنياهو أمام نواب حزبه "الليكود": إن "إسرائيل تلقّت طلباً عبر مصدر دبلوماسي لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا ووافقتُ على ذلك".
وأضاف أنه سيجري إرسال المساعدة قريباً.
وارتفعت حصيلة الزلزالين العنيفين اللذين ضربا جنوب شرق تركيا، اليوم الإثنين، إلى 1121 قتيلا وما لا يقل عن 7634 جريحا، بحسب ما أظهرت بيانات وفرها مسؤول في الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث (افاد).
وأوضح المسؤول أن 2834 مبنى انهار؛ ما يعزز الخشية من ارتفاع الحصيلة في تركيا، يضاف إليها مئات القتلى أيضا في سوريا المجاورة.