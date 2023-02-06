نتنياهو يوافق على طلب سوريا تقديم مساعدة بعد الزلزال

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أنه وافق على إرسال مساعدة إلى سوريا التي ضربها زلزال عنيف، بعد تلقي طلب من دمشق عبر قنوات دبلوماسية، فيما لا توجد علاقات رسمية بين البلدين.

وقال نتنياهو أمام نواب حزبه "الليكود": إن "إسرائيل تلقّت طلباً عبر مصدر دبلوماسي لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا ووافقتُ على ذلك".