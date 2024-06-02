روسيا تعلن استهداف مستودعات أسلحة غربية أُرسلت لكييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها شنت هجمات بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على منشآت الطاقة التي تضمن سير العمليات العسكرية والصناعية في أوكرانيا، مستهدفة أيضاً مستودعات أسلحة غربية أُرسلت لكييف.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته "الأناضول"، أنه "رداً على محاولات نظام كييف لإلحاق الضرر بمنشآت الطاقة والنقل الروسية، شنت القوات المسلحة الروسية هجمات مكثفة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى من الجو والبحر على منشآت الطاقة التي تضمن سير العمليات العسكرية والصناعية في أوكرانيا".

مستودعات الأسلحة الغربية

وأشار البيان، إلى أن مستودعات الأسلحة المرسلة من الغرب تضررت أيضًا، وأن الهجمات حققت أهدافها وأصابت جميع المواقع المحددة.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.