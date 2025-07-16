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إغلاق مؤقت لمطار فانكوفر الكندي بعد "خطف" طائرة

إغلاق مؤقت لمطار فانكوفر الكندي بعد "خطف" طائرة
مطار فانكوفر الكنديالمصدر: journeyable.org
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 8:54 ص

أُغلق مطار فانكوفر الدولي، وهو الأكبر في كندا، لفترة وجيزة الثلاثاء، بعد معلومات عن "خطف" طائرة صغيرة على ما ذكرت السلطات. بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت الشرطة إنها تلقت قرابة الساعة الـ13,10 (الساعة 20,10 ت غ) رسالة مفادها بأن طائرة "سيسنا 172" بمحرك واحد و4 مقاعد "حُول مسارها من منطقة جزيرة فانكوفر، وتقترب من المجال الجوي المحيط بمطار فانكوفر الدولي" في غرب كندا.

وأوضح الدرك الملكي الكندي في بيان، "كان المشتبه به الشخص الوحيد في الطائرة وقد أوقف دون أي حادث يذكر" إثر هبوطه بالطائرة بعد أقل من ساعة على ذلك، على ما أضافت الشرطة من دون تفاصيل أخرى.

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 وقد حُول مسار 9 رحلات كان مقررا هبوطها في مطار فانكوفر على ما جاء في بيان للمطار أشار إلى أن عمليات هبوط الطائرات توقفت 39 دقيقة.

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