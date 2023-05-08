أزمة غلاء المعيشة.. العقبة الأبرز أمام أردوغان في الانتخابات

لكن أزمة غلاء المعيشة التي أثارها برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي على مدار فترة عام ونصف العام حتى الآن أدت إلى تآكل شعبيته، ليواجِه أكبر التحديات الانتخابية في الـ20 عامًا التي قضاها في السلطة.

وتُظهر بعض استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد أردوغان أقل من خصمه الرئيسي كمال قليجدار أوغلو قبيل الجولة الأولى من التصويت المقررة يوم الأحد المقبل، على الرغم من أن الفارق تقلص في الآونة الأخيرة. ولا يزال الغموض يكتنف السباق البرلماني، مع احتمال فوز المعارضة بأغلبية ضئيلة.

قال إكينجي (63 عامًا) بينما توقَّف مؤقتًا عن قص شعر أحد العملاء في صالونه بمنطقة بشكطاش في إسطنبول: "اعتدنا على أنه يمكننا شراء ملء ثلاثة إلى أربعة أكياس من البقالة بمبلغ 150 إلى 200 ليرة (7.7 إلى 10 دولارات). لم نكن أنا وزوجتي نقدر على حملها. الآن بالكاد يمكننا ملء كيسين (بهذا المبلغ)".

وأضاف: "يمكنني أن أقول إن المسؤولين هم من يتحكمون فينا. أعتقد أن الأمر يتعلق بقرارات خاطئة اتخذوها. اعتدتُ أن أكون من مؤيدي حزب العدالة والتنمية، لكنني لا أفكر في التصويت لصالحهم".

وتُمثل آراء إكينجي ملايين الأتراك الذين اضطروا للتعامل مع التضخم الجامح لسنوات. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 54% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان، مع انخفاض التضخم إلى 43.7% بعد أن بلغ ذروته في أكتوبر/ تشرين الأول عند 85.5%، وهو أعلى مستوى خلال حكم أردوغان.

وظل التضخم السنوي أكثر من 10% طوال خمس سنوات تقريبًا منذ الانتخابات العامة في 2018. وبدأ يرتفع بشدة بعد أزمة العملة في أواخر عام 2021، والتي نجمت عن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة وفقًا للسياسة الاقتصادية غير التقليدية لأردوغان.

وقال إكينجي إنه بدأ يتشكك في دعمه للرئيس ولحزب العدالة والتنمية لأسباب اقتصادية بعد فترة وجيزة من انتخابات 2018، واتخذ قرارًا محددًا بعدم التصويت لهما بعد أزمة العملة في عام 2021.

وخسرت الليرة التركية 44% من قيمتها في عام 2021 و30% في عام 2022. وتراجعت نحو 76% في الولاية الرئاسية الثانية لأردوغان والتي شهدت العملة خلالها بضع أزمات بسبب السياسات الاقتصادية غير التقليدية وتطورات جيوسياسية، مثل: حرب أوكرانيا، والخلافات بين أنقرة وواشنطن.

وقال إكينجي: "سعر الصرف خرج عن نطاق السيطرة. لا يمكننا تحمل أي شيء. لم ينفذوا أي شيء قالوه، وبالتالي فإنهم لا يستحقون أي ثقة".

الأقوال والأفعال

يعمل مصفف الشعر بمفرده بعد أن اضطر إلى تسريح موظفين اثنين، وقال إنه لا يستطيع الحصول على أي قروض مصرفية على الرغم من تخفيضات أسعار الفائدة؛ لأن السلطات تحد من القروض الاستهلاكية من أجل تثبيت التضخم.

لكن العديد من الناخبين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية ما زالوا يعتقدون أن أردوغان وحده هو من يمكنه إصلاح الاقتصاد، أو يلقون باللوم على عوامل أخرى في الوضع الراهن. وقالت حليمة دومان، وهي من سكان إسطنبول، إن من يرفعون الأسعار لتحقيق أرباح أكبر هم المسؤولون عن ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت في سوق بوسط إسطنبول "أقسم أن أردوغان يستطيع حلها بإشارة منه".

وترى دومان أن المعارضة، بما فيها تحالف المعارضة الذي ينتمي إليه قليجدار أوغلو، لا تقوى سوى على الأقوال. وقالت "إنهم لا يتخذون أي إجراء".