إسرائيل تؤكد إطلاق حماس سراح رهينتين أمريكيتين

أطلقت حركة حماس سراح رهينتين أميركيتين كانت تحتجزهما منذ الهجوم المباغت الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وفق ما أعلنت في بيان.

وقالت الحركة في بيانها إنها أطلقت سراح "محتجزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية"، فيما أكدت أن هذه الخطوة جاءت "استجابة لجهود قطرية... ولنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

ولم توضح الحركة كيف ومتى تم الإفراج عن الرهينتين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الجمعة أن "غالبية الرهائن" الذين اختطفتهم حركة حماس خلال الهجوم "على قيد الحياة"، مشيرا إلى "جثث تم أخذها... إلى قطاع غزة".