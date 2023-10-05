تقرير: ثلث الأوكرانيين يواجهون تمييزا في المملكة المتحدة

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، الأربعاء، أن نسبة تصل إلى 31% من الأوكرانيين الذين يشاركون في برنامج دعم السكن لأوكرانيا يواجهون تمييزًا أو تحيزًا من قبل أصحاب المنازل أو وكالات العقارات عند محاولة العثور على سكن مستأجر في المملكة المتحدة.

وقال المكتب: "تم الإبلاغ عن حالات تحيز أو تمييز ضد الأوكرانيين من قبل أصحاب المنازل أو وكالات العقارات من قبل ثلث (31%) من المضيفين الحاليين الذين واجهوا عقباتٍ عند مساعدة الضيوف في البحث عن سكن مستأجر"، وفقا لسبوتنيك.

وقال 67% من المضيفين الحاليين إن ارتفاع تكلفة المعيشة يؤثر على قدرتهم على تقديم الدعم.

وأوضح 60% من المضيفين إنهم "سيفكرون في استضافة أشخاص من بلدان أخرى في حالة حدوث أزمة لاجئين مستقبلية".

كما أشار المكتب إلى أن 99% من المضيفين يعتقدون أن "الضيوف بحاجة إلى مساعدة للانتقال إلى سكن مستأجر خاص أو للعثور على ترتيبات للعيش المستقل".

وقال نحو 51% من المضيفين الحاليين إنهم يخططون "لتوفير السكن لمدة 18 شهرًا أو أطول".

وأكدت الغالبية العظمى منهم (61%) أن هذا يرجع إلى "بناء علاقة قوية مع ضيوفهم".

يشار إلى أن المملكة المتحدة كانت خففت نظام التأشيرات للأوكرانيين، وتُصدر التأشيرات لمدة ثلاث سنوات وتتيح للأوكرانيين العيش في البلاد والعمل والدراسة، وتوفر للاجئين الوصول إلى الأموال الحكومية.