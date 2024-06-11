الدنمارك.. توقيف مواطن روسي بشبهة تجسس

أعلنت أجهزة الاستخبارات الدنماركية، الثلاثاء، أنها نفذت عملية توقيف على خلفية الاشتباه بأنشطة تجسس، مشيرة إلى أن الموقوف يحمل الجنسية الروسية.

لكن وسائل الإعلام الدنماركية، قالت إن الاستخبارات أوقفت امرأة وصفتها بأنها من أعمدة الجالية الروسية في الدولة الإسكندنافية.

ونقلت "فرانس برس" عن بيان للجهاز الاستخباراتي قوله: "يشتبه في أن المواطن الروسي المقيم في الدنمارك (سمح) لجهاز استخبارات أجنبي بالعمل في الدنمارك - بما في ذلك من خلال أنشطة التأثير".