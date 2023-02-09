حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تجاوزت 16 ألف قتيل
تجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين 16 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد.
وقتل 12873 شخصا في تركيا و3162 في سوريا، حسب السلطات ومصادر طبية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 16035 قتيلا.
وفي أجواء البرد القارس، يواصل عناصر الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ ناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة وضرب فجر الاثنين جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة وتلته هزات ارتدادية.
ويعقّد سوء الأحوال الجوية عمليات الإنقاذ، فيما أن الساعات الـ72 الأولى "حاسمة" للعثور على ناجين، بحسب رئيس الهلال الأحمر التركي كرم كينيك.
وبدأت المساعدات الدولية منذ الثلاثاء بالوصول إلى تركيا، حيث تم إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المحافظات العشر المتضررة من الزلزال.
وعرضت عشرات الدول مساعدتها على أنقرة، ومن بينها دول من الاتحاد الأوروبي والخليج العربي والولايات المتحدة والصين وأوكرانيا التي أرسلت، رغم الغزو الروسي، 87 عامل إنقاذ.