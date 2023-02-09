حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تجاوزت 16 ألف قتيل

تجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين 16 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد.

وقتل 12873 شخصا في تركيا و3162 في سوريا، حسب السلطات ومصادر طبية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 16035 قتيلا.