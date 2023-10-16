وزير الجيوش الفرنسي: نقدم معلومات استخبارية لإسرائيل

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل، رغم تأكيد باريس أنه لم يُطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، وأن المشاركة في العمليات العسكرية "غير واردة" بالنسبة لها.

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع مجموعة "إيبرا" الصحافية نُشرت مساء الأحد، إن "المعلومات الاستخبارية المقدمة تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين بلدينا".

وأضاف "لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب لسوء الحظ، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص"، بدون ذكر مزيد من التفاصيل. وأشار الوزير إلى أنه سيتحدث مع نظيره الإسرائيلي "الأسبوع المقبل".

وكرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من جهته، أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وتحييد المجموعات الإرهابية التي ضربت شعبها"، و"حذّر" الأحد نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي من "أي تصعيد أو توسيع للنزاع" بين إسرائيل وحماس "خاصة في لبنان"، بحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه.