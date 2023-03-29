حمزة يوسف أول مسلم يسعى لتغيير النظام الملكي في إسكتلندا

يطمح حمزة يوسف رئيس الحكومة الجديد في إسكتلندا، وهو أول مسلم يترأس حكومة دولة أوروبية في غرب أوروبا، لإحداث تغيير واضح في نظام الحكم في بلاده.

ويسعى حمزة يوسف ذي الأصول الباكستانية، إلى استبدال النظام الملكي برئيس منتخب، إذا حقق حلمه بإنهاء الاتحاد السياسي الذي دام 3 قرون بين إسكتلندا وإنجلترا.

وكان يوسف، الذي تعهد بالولاء للملك تشارلز، قد أدى اليمين رئيسا جديدا لوزراء إسكتلندا، اليوم الأربعاء، في حفل مزج بين التقاليد الرسمية والتراث الباكستاني، وكانت زوجته تشاهد المراسم مع أبنائه ووالديه، وذرفت الدموع في بداية الحفل.

وكان يوسف، وهو أول مسلم يقود دولة ديمقراطية في غرب أوروبا، يرتدي زيا تقليديا باكستانيا عبارة عن قميص طويل وسروال وكلاهما لونه أسود أثناء المراسم التي أقيمت في المحكمة المدنية العليا في إدنبرة، وهي أعلى المحاكم درجة في إسكتلندا.

وبعد إتمام المراسم، أعلن حمزة يوسف عن تشكيل حكومته الأولى في خطوة خاطرت بتعميق الانقسامات داخل حزبه الحاكم، وضمت 6 نساء و3 رجال.

وكان الرجال الثلاثة في حكومة يوسف، في الأساس، حلفاء مقربين من رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجن التي استقالت الشهر الماضي بعد هيمنتها على الحياة السياسية في إسكتلندا لأكثر من عقد من الزمان.

لكن يمكن أن يحدث التشكيل الوزاري شقاقا؛ لأنه استبعد منافسي يوسف على منصب رئيس الوزراء أو حلفاءهم الذين قالوا إنهم تلقوا عروضا لتولي مناصب قد تكون أقل مما كانوا يشغلونها.

وتولت شونا روبيسن، وهي صديقة مقربة من ستيرجن، منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، واحتفظ أنجوس روبرتسون بمنصب وزير الدستور والشؤون الخارجية.

وقال يوسف أثناء الإعلان إن حكومته، التي تضم أغلبية من النساء لأول مرة في تاريخ إسكتلندا: "بينما ندافع عن استقلال إسكتلندا، سنواصل الحكم الرشيد ونظهر لشعب إسكتلندا فوائد القرارات التي يجري اتخاذها هنا في إسكتلندا وتتعلق بحياتهم".

ويواجه الزعيم الجديد العديد من التحديات، بما في ذلك توحيد حزبه، ورسم مسار جديد نحو الاستقلال عن المملكة المتحدة، وإصلاح المشكلات التي تواجهها إسكتلندا في الرعاية الصحية والتعليم.

وفاز يوسف بفارق ضئيل في سباق رئاسة الحكومة، يوم الإثنين، بعد منافسة ضارية.