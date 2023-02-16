مقتل شمشير محمد زعيم "الأحرار" الباكستانية في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، بأن شمشير محمد زعيم جماعة "الأحرار" لقي مصرعه في حادث تفجير عبوة ناسفة وضعت على جانب أحد الطرق.

وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية أن شمشير محمد قُتل مع 5 من أفراد حراسته، جراء انفجار عبوة ناسفة على جانب طريق في ولاية "كونار" شرق أفغانستان.

وتُعرف "الأحرار" بأنها جماعة باكستانية اندمجت مع حركة طالبان باكستان، في العام 2020، وقد نظمت هذه المجموعة ونفذت هجمات في باكستان خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الانفجار المروّع الذي وقع، في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة بيشاور، وفي هذه العملية الانتحارية لقي ما لا يقل عن 100 من المصلين، بينهم العشرات من رجال الشرطة، مصرعهم.