بعد معارك عنيفة.. روسيا تعلن السيطرة على مناطق جديدة في زابوريجيا الأوكرانية

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنه "في ناحية زابوريجيا، وإثر عمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع مؤاتية أكثر"، دون إضافة تفاصيل.

والجمعة، تحدثت السلطات الروسية في زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، عن "زيادة حدة" المعارك في المنطقة، حيث تجري مواجهات "على طول خط الجبهة".

وأفاد فلاديمير روغوف، أحد قادة السلطات المحلية التي شكلتها موسكو في زابوريجيا، عبر تطبيق تلغرام: "ازدادت حدّة الأعمال العسكرية بشدّة باتجاه زابوريجيا".

وأوضح لوكالة ريا نوفوستي الروسية: "إن نظرنا إلى خط الجبهة بكامله، نرى أن المعارك تجري حاليا في كل مكان".

وأضاف: "لم يحصل ذلك من قبل".