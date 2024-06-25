خاتمي: الشعب الإيراني "المنكوب" عليه التصويت لبزشكيان
قال الرئيس الإيراني الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، اليوم الثلاثاء، إن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني المنكوب بالأزمات عليه التصويت للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية، المُقررة إجراؤها يوم الجمعة المقبل.
وذكر خاتمي في رسالته عشية الانتخابات الرئاسية: "سأصوّت لبزشكيان لأنني أريد خير البلاد وتقدمها، وعزة الأمة، وعظمة المجتمع وتمكينه"، مؤكدًا أن "بزشكيان رجل صادق، ونظيف الأيدي، ونقي، ذو توجهات شعبية، ويبحث عن العدالة، ومناهض للفساد، ويتمتع بالجدارة".
وأوضح خاتمي إنه لم يصوّت في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع شهر مارس/آذار الماضي، تماشيًا مع الأغلبية الساحقة من الإيرانيين الذين قاطعوا الانتخابات.
ونوَّه إلى أن "مجتمعنا المنكوب بالأزمات يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى الإصلاح والتغيير، وتحويل البنية والنهج والسلوك في مجال الحكم".
وشدد زعيم الإصلاحيين على أن الشعب الإيراني يريد التمتع بحياة جيدة كمواطنين يتمتعون بالحقوق والكرامة بغض النظر عن ذوقهم، وتوجههم، ونهجهم، وجنسهم، وعرقهم.
ومضى قائلًا: "هناك الآن فرصة وآمل أن تكون بمثابة فتحة لمساحة يُسمع فيها صوت الأغلبية، وخلق تغيير بسيط في البيئة الحالية، ومن السعادة أن يكون لدى التيار الإصلاحي في المجتمع مرشح واحد على الأقل في الميدان".
وكان مجلس صيانة الدستور قد أعلن عن المصادقة على 6 مرشحين من بين 80 شخصًا، وهم: المرشح الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان مع 5 من التيار الأصولي المتشدد، هم: "سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي".