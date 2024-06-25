خاتمي: الشعب الإيراني "المنكوب" عليه التصويت لبزشكيان

قال الرئيس الإيراني الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، اليوم الثلاثاء، إن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني المنكوب بالأزمات عليه التصويت للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية، المُقررة إجراؤها يوم الجمعة المقبل.

وذكر خاتمي في رسالته عشية الانتخابات الرئاسية: "سأصوّت لبزشكيان لأنني أريد خير البلاد وتقدمها، وعزة الأمة، وعظمة المجتمع وتمكينه"، مؤكدًا أن "بزشكيان رجل صادق، ونظيف الأيدي، ونقي، ذو توجهات شعبية، ويبحث عن العدالة، ومناهض للفساد، ويتمتع بالجدارة".