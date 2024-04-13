"تلغراف": لا خطط لبريطانيا للانضمام لعمل عسكري في الشرق الأوسط‎

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، إن لندن لا تملك خططا للانضمام إلى عمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، تزامنا مع التوتر والترقب حيال عمل عسكري محتمل من إيران.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن مصدر خاص لم تسمّه، أنه "بعد إعادة الولايات المتحدة الأمريكية نشر مدمرتين تحسبا لهجوم إيراني على إسرائيل، لم تقم بريطانيا بأي خطوة مماثلة".

وأوضحت الصحيفة أنه "لدى بريطانيا سفينتان حربيتان في المنطقة، وتعملان في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن". ونقلت عن مصدر في البحرية البريطانية قوله، إن بلاده ليس لديها خطط للانضمام إلى العمليات الأمريكية قبالة السواحل الإسرائيلية.