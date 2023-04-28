إسبانيا تستدعي سفير روسيا إثر "هجمات" على حكومتها عبر تويتر

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، الجمعة، أنها استدعت السفير الروسي في مدريد بعد "هجمات" شنتها السفارة على الحكومة عبر موقع تويتر.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الغرض من الاستدعاء، الذي تم يوم الخميس، هو "الاحتجاج على الهجمات ضد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن القرار جاء خصوصًا على خلفية "تغريدة للسفارة الروسية تنتقد فيها وزيرة الدفاع" الإسبانية، مارغريتا روبلز.