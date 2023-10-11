هل اغتال "طوفان الأقصى" حلم بايدن باتفاق بين السعودية وإسرائيل؟

حتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتمد على بقاء الشرق الأوسط هادئًا نسبيًّا، بينما تسعى بهدوء إلى تحقيق أهدافها السياسية الرئيسة هناك المتمثلة بالتوسط لتحقيق انفراجة بين إسرائيل والسعودية.

وبحسب تقرير نشرته "رويترز"، اليوم الأربعاء، فإن هذه الآمال تبددت عندما تسلل مقاتلون من حركة حماس من قطاع غزة واجتاحوا بلدات ومواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية يوم السبت؛ ما أسفر عن مقتل المئات وأسر عشرات آخرين.

وردت القوات الإسرائيلية بقصف عنيف أودى بحياة المئات في القطاع الساحلي وفرض حصار كامل عليه.

بعد تجنب التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يستعصي على الحل، يجد بايدن نفسه الآن مدفوعًا إلى أزمة من المرجح أن تعيد تشكيل سياسته في الشرق الأوسط، وفي تحالف قد لا يشعر فيه بالارتياح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.