هل اغتال "طوفان الأقصى" حلم بايدن باتفاق بين السعودية وإسرائيل؟
حتى نهاية الأسبوع الماضي، كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتمد على بقاء الشرق الأوسط هادئًا نسبيًّا، بينما تسعى بهدوء إلى تحقيق أهدافها السياسية الرئيسة هناك المتمثلة بالتوسط لتحقيق انفراجة بين إسرائيل والسعودية.
وبحسب تقرير نشرته "رويترز"، اليوم الأربعاء، فإن هذه الآمال تبددت عندما تسلل مقاتلون من حركة حماس من قطاع غزة واجتاحوا بلدات ومواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية يوم السبت؛ ما أسفر عن مقتل المئات وأسر عشرات آخرين.
وردت القوات الإسرائيلية بقصف عنيف أودى بحياة المئات في القطاع الساحلي وفرض حصار كامل عليه.
بعد تجنب التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يستعصي على الحل، يجد بايدن نفسه الآن مدفوعًا إلى أزمة من المرجح أن تعيد تشكيل سياسته في الشرق الأوسط، وفي تحالف قد لا يشعر فيه بالارتياح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن محاولات إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية يمكن أن تنجو من الأزمة دون أن يصيبها أذى، لكن خبراء كثيرين يتبنون وجهة نظر أكثر تشاؤمًا.
وقال جون ألترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، في تناقض مع الخط الرسمي للحكومة الأمريكية "بكل بساطة، كل جهود التطبيع ستظل معلقة في المستقبل المنظور".
ورأت الإدارة الأمريكية في الجمع بين أقوى حليفين لواشنطن في المنطقة حصنًا أشد مناعة ضد طهران ومنع تقدم الصين في منطقة الخليج الغنية بالنفط.
وقال مصدر مطلع على تفكير السعوديين إنه سيكون من الصعب "الحديث عن التطبيع خلال الأحداث الجارية في غزة".
وقال جوناثان بانيكوف، وهو مسؤول كبير سابق في المخابرات الوطنية الأمريكية، إن "الشارع العربي لن يدعم التطبيع بعد حرب واسعة النطاق دمرت فيها الضربات الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من غزة".
وأضاف بانيكوف أن الرياض قد تعود على المدى الأطول إلى طاولة المفاوضات للحصول على ضمانات أمنية أمريكية ضد إيران.
ويقول محللون إن إدارة بايدن، حتى في أثناء مساعدتها لإسرائيل في محاربة حماس وتحرير عشرات الرهائن، الذين يحتمل أن يكون بينهم أمريكيون، يمكن أن تحاول صياغة إستراتيجية تهدف على الأقل لإبقاء خيار إقامة دولة فلسطينية على قيد الحياة.
لكن نتنياهو، الذي تقاوم حكومته اليمينية المتطرفة بالفعل تقديم تنازلات تسعى إليها كل من واشنطن والرياض، سيعارض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين، نظرًا لارتفاع عدد القتلى وأزمة الرهائن التي يواجهها.
وقال مسؤولون أمريكيون إن مساعدي بايدن، الذين كانوا يقودون جهود تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية مقابل اتفاق دفاعي أمريكي تسعى إليه الرياض، فوجئوا تمامًا بهجمات حماس.
ويجر هجوم حماس الإدارة الأمريكية بالفعل إلى الانخراط بشكل أكبر في الشرق الأوسط المضطرب إذ وعد بايدن بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل وردع أي كيان عن استغلال الوضع.
ويقول مسؤولون في الإدارة إن التحدي المباشر هو منع الحرب من التصاعد إلى صراع أوسع، وخاصة منع جماعة حزب الله اللبنانية من فتح جبهة ثانية على الحدود الشمالية لإسرائيل.