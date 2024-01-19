صحيفة بريطانية تنتقد "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن
انتقدت صحيفة "تليغراف" التعامل الأمريكي مع بريطانيا، واصفة الدور الذي يلعبه سفير الولايات المتحدة في لندن بأنه "مثير للفضول"، إذ أن وظيفته مبنية على سراب بإقناع العالم بأن "العلاقة الخاصة" بين البلدين حقيقية ومزدهرة.
واعتبرت الصحيفة البريطانية في مقال لها أن "تلك العلاقة تعيش في أذهان الطبقة السياسية، وتوجد في سطور تصريحات السياسيين الأمريكيين عندما يريدون معروفًا من بريطانيا".
وأكدت أنه رغم تمتع البلدين بالعديد من القيم والمصالح المشتركة، إلا أن الحروب الأخيرة معًا جعلت بريطانيا تندم على اتباع أمريكا بشكل أعمى.
وأوضحت أنه غالبًا ما يتم التعامل مع بريطانيا بطريقة رديئة من قبل الدولة، التي يرى السياسيون البريطانيون أنها أقرب حليف لها.
واقتبست الصحيفة البريطانية قول وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنري كسنجر: "أن تكون عدوّ أمريكا هو أمر خطير، أما أن تكون حليفها فهو أمر قاتل".
وفي أعقاب الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على أهداف لميليشيا الحوثي في اليمن، نقلت الصحيفة عن السفيرة الأمريكية لدى المملكة المتحدة، جين د.هارتلي، قولها: "أؤكد أننا بحاجة إلى هذه العلاقة الخاصة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل "نقاط التحول" التي سنواجهها في العام المقبل".
وأشار المقال إلى عدم التكافؤ في التعيينات الدبلوماسية بين البلدين، فبينما ترسل بريطانيا مسؤولين محنكين سياسيًا إلى واشنطن، تقوم الأخيرة في المقابل بإرسال "أصدقاء ومتبرعين" إلى بريطانيا.
وتساءلت "تليغراف": "ما جدوى إرسال دبلوماسي محترف إلى لندن أو باريس، عندما يتم اتخاذ القرارات في واشنطن؟".
وضربت مثالًا على ذلك قائلة: "لقد اكتسبت السفيرة البريطانية الحالية لدى واشنطن، كارين بيرس، خبرة كبيرة في المناورة مع الروس والصينيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبرتها الكبيرة في السلك الدبلوماسي، في المقابل، عيّن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، جين د.هارتلي لأول مرة في السلك الدبلوماسي بسبب جهودها في جمع التبرعات للديمقراطيين، ومثلها من سبقها"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن العلاقة "خاصة" كونها سيئة بشكل جلي، إذ نتوقع أشياءً ولا نحصل عليها، كحال الدول الأُخرى التي تتبنى وجهات نظر واقعية، ولا تُحصّل سوى خيبة الأمل بنفس الطريقة.