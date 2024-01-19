صحيفة بريطانية تنتقد "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن

انتقدت صحيفة "تليغراف" التعامل الأمريكي مع بريطانيا، واصفة الدور الذي يلعبه سفير الولايات المتحدة في لندن بأنه "مثير للفضول"، إذ أن وظيفته مبنية على سراب بإقناع العالم بأن "العلاقة الخاصة" بين البلدين حقيقية ومزدهرة.

واعتبرت الصحيفة البريطانية في مقال لها أن "تلك العلاقة تعيش في أذهان الطبقة السياسية، وتوجد في سطور تصريحات السياسيين الأمريكيين عندما يريدون معروفًا من بريطانيا".

وأكدت أنه رغم تمتع البلدين بالعديد من القيم والمصالح المشتركة، إلا أن الحروب الأخيرة معًا جعلت بريطانيا تندم على اتباع أمريكا بشكل أعمى.

وأوضحت أنه غالبًا ما يتم التعامل مع بريطانيا بطريقة رديئة من قبل الدولة، التي يرى السياسيون البريطانيون أنها أقرب حليف لها.

واقتبست الصحيفة البريطانية قول وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنري كسنجر: "أن تكون عدوّ أمريكا هو أمر خطير، أما أن تكون حليفها فهو أمر قاتل".

وفي أعقاب الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على أهداف لميليشيا الحوثي في اليمن، نقلت الصحيفة عن السفيرة الأمريكية لدى المملكة المتحدة، جين د.هارتلي، قولها: "أؤكد أننا بحاجة إلى هذه العلاقة الخاصة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل "نقاط التحول" التي سنواجهها في العام المقبل".