بيسكوف: بوتين على علم بوضع بريغوجين وسيتم اتخاذ اللازم بشأنه

قال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم بالوضع الجاري حول رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكوف قوله: "تم إبلاغ الرئيس بوتين بكل الأحداث التي تدور حول بريغوجين، ويجري اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة ".

وفي نفس السياق، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في تقرير لها أن تصريحات مؤسس شركة فاغنر أصبحت أساسًا لرفع دعوى جنائية بحقه بتهمة التحريض على التمرد، داعية بريغوجين إلى وقف الأعمال غير القانونية.

وأتت تصريحات بيسكوف، وتقرير اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، عقب اتهام وجهه رئيس فاغنر للجيش الروسي، بقصف قواتها ما تسبب بمقتل عدد هائل منهم، متوعدًا بالرد.

وتعهد "بروغوجين" بإيقاف القيادة العسكرية الروسية، نافيًا بالوقت ذاته سعيه إلى تنفيذ انقلاب عسكري في روسيا، وإنما "مسيرة من أجل العدالة" على حد وصفه.