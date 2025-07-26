"ياسين- إم".. غواصات نووية تمثل "العمود الفقري" للبحرية الروسية

قالت مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأمريكية، إن البحرية الروسية تشغّل حاليًّا 7 غواصات هجومية تُعرف باسم "ياسين إم/ Yasen-M" وتعمل بالطاقة النووية ضمن مشروع "885M".

وأشارت المجلة إلى أن موسكو طوّرت غواصات "ياسين- إم" لتحل محل غواصات موسكو الهجومية القديمة، التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، وتُعتبر من بين الأفضل في العالم.

وأضافت المجلة أن الأمر الأكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة هو أن البحرية الروسية قد تحصل على المزيد من الغواصات عالية القدرات في العام المقبل.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مواصلة الإنتاج التسلسلي لغواصة "ياسين إم"، التي وصفها بوتين بأنها "العمود الفقري" للقوات "متعددة الأغراض" التابعة للبحرية الروسية.

وأشار خلال زيارة للقاعدة البحرية الروسية في "سيفيرودفينسك"، يوم الخميس الماضي، إلى أن 4 غواصات من مشروع (بوري-أ)، قيد الإنشاء حاليًّا في حوض بناء السفن "سيفماش"، بينما سيتم التمهيد لغواصتين أخريين.

وأكد الرئيس بوتين أن هذه الغواصات الاستراتيجية من أحدث جيل مُسلحة بصواريخ "بولافا/ Bulava" الباليستية، إضافة إلى أسلحة متطورة أخرى".

وأوضحت المجلة أن "ياسين- إم" طُوّرت كغواصة متعددة الأغراض قادرة على حمل أسلحة متنوعة، بما في ذلك أحدث صواريخ "كروز/ تسيركون" بعيدة المدى فائقة السرعة.

وتحتوي الغواصة، وفقًا للمجلة، على 10 منصات لإطلاق صواريخ "كروز" عمودية، ويمكن تجهيزها أيضًا بصواريخ "كروز" من طرازي "Kalibr-PL" و"Oniks" كأسلحة هجومية أساسية.

وجاءت زيارة بوتين، في الوقت الذي بدأت فيه البحرية الروسية أوسع مناوراتها العسكرية منذ سنوات، حيث تشارك أسطول البلطيق والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين في التدريبات التي ستستمر حتى اليوم الأحد.

وذكرت المجلة أن روسيا تخلت تقريبًا عن سفن سطحية كبيرة، وإن كانت باهظة الثمن، مثل حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"، التي خضعت لعملية تجديد لا نهاية لها على ما يبدو.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الكرملين أوقف تطوير الحاملة بسبب مشاكل في التكلفة، وربما يوجه الرئيس بوتين البحرية الروسية للتركيز على الغواصات، وهو المجال الوحيد، الذي لا تزال تتفوق فيه، بحد تعبير المجلة.

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وجاءت تصريحات بوتين بعد ساعات فقط من حضوره مراسم رفع علم البحرية الروسية على أحدث غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية من مشروع "955A"، وهي "نياز بوزارسكي/K-555".

وسُميت هذه الغواصة تيمّنًا بالأمير الروسي دميتري ميخائيلوفيتش بوزارسكي، المعروف بدوره في الحرب البولندية الروسية (1609-1618)، وهي الغواصة الثامنة من هذه الفئة، التي ستدخل الخدمة، ستُلحق الغواصة بالأسطول الشمالي.

ويجري حاليًّا بناء غواصتين إضافيتين من طراز "بوراي-أ" Borei-A، ومن المخطط بناء 4 غواصات أخرى لم تُوضع قيد الخدمة بعد، وتستطيع كل غواصة حمل ما يصل إلى 16 صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات من طراز "Bulava"، مُجهزة برؤوس حربية متعددة الأهداف ذات مركبات إعادة دخول مستقلة (MIRVed).