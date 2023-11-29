التغيرات المناخية تكبّد العالم خسائر سنوية بـ 1.5 تريليون دولار

كشفت دراسة حديثة أن العالم يخسر 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل الـ 1.5 تريليون دولار أمريكي، وذلك جراء التغيرات المناخية.

ونقل موقع "نوفاتيك" عن الدراسة التي نشرتها جامعة "ديلاوير" الأمريكية، أن "تأثيرات تغير المناخ تتجاوز الخسائر المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تمتد إلى الاستثمار الرأسمالي، ما يؤدي إلى انخفاض إجمالي مخزون الدولة من رأس المال المصنع مثل الطرق والمباني والآلات والمعدات".

وبيّن الموقع في تقريره أنه: "عندما يتم الجمع بين الناتج المحلي الإجمالي المفقود وخسائر رأس المال، نكتشف أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تكبّدت خسارة إجمالية قدرها 21 تريليون دولار منذ اعتماد اتفاقية ريو.

ولا تتوقف تداعيات التغيرات المناخية على الأوضاع الاقتصادية للدول بل تتعدى ذلك لتمس شرائح واسعة من المجتمعات، حيث قال تقرير لمنظمة "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) نُشر الثلاثاء، إن 27 مليون طفل عانوا من الجوع عام 2022 بسبب تغير الطقس في عدة دول.

ويمثّل هذا العدد بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، زيادة كبيرة بنسبة 135 في المئة عن العام 2021.