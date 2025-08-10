الخارجية الروسية: إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا "منشور نازي"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على إعلان زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن المفاوضات حول أوكرانيا، إنه ليس إلا أحد المنشورات "النازية الدورية".

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيلغرام: "نشر مكتب زيلينسكي بيانًا مشتركًا لقادة بعض دول الاتحاد الأوروبي وأورسولا فون دير لاين، يدعو إلى وقف إطلاق النار، ولكن ليس عن طريق وقف ضخ الأسلحة لنظام كييف الإرهابي، وهو الطريق السليم الوحيد" وفق تعبيرها.

وأضافت: "على العكس، يزعم الإعلان النازي المذكور أعلاه بأن النجاح في تحقيق السلام في أوكرانيا لا يمكن إلا من خلال الضغط على روسيا والاستمرار في دعم كييف".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده "تثمن وتؤيد بشكل كامل" البيان المشترك للقادة الأوروبيين بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا مع حماية المصالح الأوكرانية والأوروبية، وأكد أن "نهاية الحرب يجب أن تكون عادلة".

وكان زعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وفنلندا، إضافة إلى المفوضية الأوروبية، أعلنوا، أمس، ترحيبهم بجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرامية إلى إنهاء الحرب، لكنهم أكدوا ضرورة الضغط على روسيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وفجر السبت، أعلن ترامب أن لقاءه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سيُعقد في 15 أغسطس/آب بولاية ألاسكا الأمريكية.