وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان توسع "الناتو" قبل قمة ليتوانيا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال اتصال هاتفي قبل قمة الحلف في ليتوانيا، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية التركية.

وأمس الأحد، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبَّر خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في أن تنضم السويد إلى الحلف "في أقرب وقت ممكن".

وأخفقت السويد يوم الخميس في إقناع تركيا بالتراجع عن معارضة حصولها على عضوية "الناتو"، وذلك خلال اجتماع على مستوى وزيري الخارجية، إذ طلبت أنقرة مزيدًا من الإجراءات في مكافحة "الإرهاب".