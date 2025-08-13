حماية أمنية مزدوجة لبوتين خلال قمة ألاسكا

قبيل القمة "التاريخية" بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، المقررة في ألاسكا الجمعة، كشفت وكالة "تاس" الروسية تفاصيل عن ترتيبات الحماية الأمنية للرئيس الروسي.

وقالت إنه سيتم تأمين وضمان أمن الرئيس بوتين، خلال وجوده في ألاسكا، من خلال عناصر حرسه الشخصي، ومجموعة من جهاز الخدمة السرية الأمريكي، نقلا عن روبرت ماكدونالد، الضابط السابق رفيع المستوى بجهاز الخدمة السرية الأمريكي.

ويعقد لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" في أنكوريج بولاية ألاسكا، بحسب ما أكدته شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض.

ونوه الضابط السابق بأن الرئيس بوتين عند وصوله إلى الولايات المتحدة، سيحظى بحماية شخصية منتظمة من عناصر مرافقته الشخصية الروس، بالإضافة إلى حماية شخصية من جهاز الخدمة السرية الأمريكي.

وشدد ماكدونالد على أن المناخ السياسي والخلافات السياسية لا تتدخل مطلقا في عمل الأجهزة الأمنية لقادة وزعماء الدول.

وقال: "الجميع على قدر عال من الاحتراف المهني في مجال تطبيق وحماية القانون، ويبذلون كل ما في وسعهم لضمان حماية قادة بلدانهم بالكامل".

وأكد ماكدونالد أن جهاز الخدمة السرية، الذي يعمل في السنوات الأخيرة تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يوفر في المقام الأول الحماية للقيادة العليا للبلاد والقادة الأجانب على أراضي الولايات المتحدة.