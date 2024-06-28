قبيل المناظرة الرئاسية.. زوجة بايدن تشن هجوما على الرئيس السابق ترامب

ودعت السيدة الأولى الأمريكيين إلى أن يستمعوا خلال المناظرة إلى قلب زوجها، وقالت: "أريدكم الليلة، عندما تراهما يتناقشان: أريدكم أن تسمعوا إلى كلام جو، ولكن الأهم من ذلك كله، أريدكم أن تستمعوا إلى قلبه".

وستشهد على خشبة المسرح في أتلانتا، اليوم الجمعة، (الخميس) بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب، وذلك قبل موعد الانتخابات المقرر في نوفمبر القادم.