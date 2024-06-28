قبيل المناظرة الرئاسية.. زوجة بايدن تشن هجوما على الرئيس السابق ترامب
اعتبرت جيل بايدن أن المناظرة الرئاسية بين زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب اختيار بين الرؤى المتنافسة بين الرئيسين، واصفة رؤية ترامب بالفوضى والفساد.
وبينت جيل خلال توقفها في المكتب الميداني لحملة بايدن بولاية فيرجينيا في طريقها إلى أتلانتا أن المناظرة ستوضح رؤيتين لأمريكا، وقالت "قد اخترتم رؤيتكم بالفعل: الرؤية التي اخترتموها هي للقيادة القوية والثابتة، مقابل الرؤية الأخرى، وهي الفوضى والفساد".
ودعت السيدة الأولى الأمريكيين إلى أن يستمعوا خلال المناظرة إلى قلب زوجها، وقالت: "أريدكم الليلة، عندما تراهما يتناقشان: أريدكم أن تسمعوا إلى كلام جو، ولكن الأهم من ذلك كله، أريدكم أن تستمعوا إلى قلبه".
وستشهد على خشبة المسرح في أتلانتا، اليوم الجمعة، (الخميس) بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب، وذلك قبل موعد الانتخابات المقرر في نوفمبر القادم.