بنود الاتفاق الكامل الذي حدد مصير مؤسس "فاغنر"
انتهى العصيان المسلح الذي شغل العالم خلال الـ24 ساعة الماضية وقاده مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي اختار لنفسه هذا المآل بمغادرة روسيا، بعد وساطة قادها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو.
وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية عبر الهاتف، أبرز نقاط الاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وذلك في إطار وساطة مينسك لإنهاء العصيان عبر عملية تسوية.
وفي هذا الجانب، تم الكشف عن العديد من النقاط التي تضمنها الاتفاق، من ضمنها:
- بعض مقاتلي "فاغنر" ممّن رفضوا منذ البداية الانخراط في "حملة" بريغوزين، ستتاح أمامهم إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع.
- لن يخضع هؤلاء لأي ملاحقة قانونية.
- عودة قوات شركة "فاغنر" إلى معسكراتها.
- الجزء الذي لا يرغب في العودة إلى المقار والمعسكرات يوقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع الروسية.
- إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين الذي سيغادر إلى بيلاروسيا.
كما أوضح بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، "اتفقا على وساطة مينسك في عملية التسوية"، لافتاً إلى أن الوساطة "كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروسيا".