بنود الاتفاق الكامل الذي حدد مصير مؤسس "فاغنر"

انتهى العصيان المسلح الذي شغل العالم خلال الـ24 ساعة الماضية وقاده مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي اختار لنفسه هذا المآل بمغادرة روسيا، بعد وساطة قادها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو.

وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية عبر الهاتف، أبرز نقاط الاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وذلك في إطار وساطة مينسك لإنهاء العصيان عبر عملية تسوية.