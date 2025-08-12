صدمات كهربائية ونزع أظافر.. تحقيق أممي يوثق التعذيب في ميانمار

أعلن محققو الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنهم اكتشفوا أدلة على ارتكاب قوات الأمن في ميانمار عمليات تعذيب ممنهجة وحددوا هوية بعض كبار الجناة.

وذكرت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار، التي تشكلت في 2018 لتحليل الأدلة على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، أن المجني عليهم تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية والخنق وغيرها من أشكال التعذيب الأخرى مثل نزع الأظفار باستخدام الكماشة.

وقال نيكولاس كومجيان، رئيس الآلية، في بيان مرفق بتقرير مؤلف من 16 صفحة "اكتشفنا أدلة مهمة، منها إفادات لشهود، تظهر التعذيب الممنهج في مرافق الاحتجاز في ميانمار".

ووفق التقرير، فإن التعذيب أفضى أحيانا إلى الوفاة، وأن أطفالا، غالبا ما يُحتجزون بشكل غير قانوني بالنيابة عن آبائهم المفقودين، كانوا من بين من تعرضوا للتعذيب.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن الحكومة المدعومة من الجيش لم ترد على أكثر من 20 طلبا من الفريق الدولي للحصول على معلومات حول الجرائم المزعومة، ولطلبات دخول البلاد.

ويقول الجيش إن من واجبه إحلال السلام والأمن. ونفى وقوع أي أعمال وحشية، وألقى باللوم على "الإرهابيين" في إثارة الاضطرابات.

واستندت النتائج الواردة في التقرير الذي يغطي عاما بأكمله حتى 30 يونيو حزيران، إلى معلومات من أكثر من 1300 مصدر، بما في ذلك مئات من إفادات الشهود، فضلا عن الأدلة الجنائية والوثائق والصور.

وأوضح التقرير أن قائمة الجناة الذين تم تحديدهم حتى الآن تضم قادة رفيعي المستوى. ورفض متحدث باسم آلية التحقيق المستقلة الكشف عن أسمائهم، وقال إن التحقيقات جارية، وإن الآلية ترغب في تجنب تحذير هؤلاء الأشخاص.

على صعيد متصل، قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وبعض دول آسيان سترسل وفدا مشتركا إلى ميانمار للضغط من أجل إحلال السلام وتوفير مساعدات إنسانية للاجئي الروهينغا الذين يعانون في بنغلادش.

وبحسب "رويترز"، تؤوي بنغلادش ما يزيد على مليون لاجئ من الروهينغا في مخيمات بمنطقة كوكس بازار جنوب شرق البلاد، وهي أكبر تجمع سكني للاجئين في العالم.

وجاءت تعليقات أنور في مستهل زيارة رئيس بنغلادش المؤقت محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى ماليزيا والتي تستغرق ثلاثة أيام.