عشية الانتخابات.. فرنسا تحبس أنفاسها وسط توقعات بصعود لافت لـ"اليمين المتطرف"

يستعد الفرنسيون للتصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجري جولتها الأولى الأحد، وسط توقعات بصعود لافت لليمين المتطرف.

وقبل ساعات من بدء التصويت يحبس الفرنسيون أنفاسهم، مع إظهار استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يحصد أعلى مستوى له من نوايا التصويت، وفق ما نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم السبت.

التجمع الوطني وحلفاؤه

وبحسب الاستطلاع، وهو الأحدث قبل بدء التصويت فقد شهدت كتلة التجمع الوطني، وتحالفها في بعض الدوائر مع الجمهوريين، صعودا إلى مستوى 36.5% وهو رقم قياسي جديد، سيؤدي إلى تضاعف عدد مقاعد الحزب اليميني المتطرف قياسا بالبرلمان المنحل.

وبفضل هذه الزيادة بمقدار نقطتين ونصف النقطة في أسبوع واحد، سيجمع "المعسكر الوطني" - كما يعرّف نفسه - (التجمع الوطني والجمهوريون) ما بين 225 و265 مقعدا بما في ذلك 20 إلى 25 مقعدا لرئيس الحزب الجمهوري المتنازع عليه إيريك سيوتي؛ ما يعني أن التجمع الوطني وحلفاءه أصبحوا أقرب من أي وقت مضى من الحصول على الأغلبية المطلقة في الدورة الثانية المرتقبة في 7 يوليو 2024.