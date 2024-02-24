زيلينسكي للغرب: لا توقعوا عقودا مع روسيا خلف ظهورنا‎

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، القادة الغربيين عدم توقيع عقود اقتصادية مع روسيا في الخفاء، وتقديم الدعم بنفس الوقت لأوكرانيا.

جاءت تصريحات الرئيس زيلينسكي في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة كييف، بعد محادثات أجراها مع زعماء بلجيكا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وفقًا لما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية.

وقال الرئيس زيلينسكي: "إذا كنا نتحدث عن العقوبات، فيجب أن نعرف بوضوح أنها عبارة عن عزلة حقيقية ولا يجب على أحد أن يوقع أي عقود خلف الظهر، ولا يجب أن يكون هناك علاقات اقتصادية معها (روسيا)".