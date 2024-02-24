زيلينسكي للغرب: لا توقعوا عقودا مع روسيا خلف ظهورنا
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، القادة الغربيين عدم توقيع عقود اقتصادية مع روسيا في الخفاء، وتقديم الدعم بنفس الوقت لأوكرانيا.
جاءت تصريحات الرئيس زيلينسكي في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة كييف، بعد محادثات أجراها مع زعماء بلجيكا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وفقًا لما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية.
وقال الرئيس زيلينسكي: "إذا كنا نتحدث عن العقوبات، فيجب أن نعرف بوضوح أنها عبارة عن عزلة حقيقية ولا يجب على أحد أن يوقع أي عقود خلف الظهر، ولا يجب أن يكون هناك علاقات اقتصادية معها (روسيا)".
وأشار إلى أنه "بعد ذلك تنفق (روسيا) كل هذه الفوائد على الحرب، وليس من المعقول مساعدة أوكرانيا من ناحية، وكسب المال من قاتل من ناحية أخرى"، مشددًا أن بلاده لا تملك دفاعا جويا كافيا، وهو أمر "مهم للجبهة".
وأوضح الرئيس زيلينسكي أنه "من المهم للجميع أن يركزوا جهودهم لمنع قصف خاركيف، وذلك من أجل حماية الأطفال، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات".
وأكد أن الجيش الأوكراني "بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى"، منوهًا إلى أن "الروس يقفون على مسافة تمكنهم من ضرب شعبنا، ولا يمكننا الرد عليهم بكرامة".