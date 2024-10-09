حملة هاريس تجمع مليار دولار منذ ترشحها للرئاسة

قال مصدر مطلع إن الحملة الرئاسية لنائبة الرئيس كامالا هاريس واللجان السياسية ذات الصلة جمعت مليار دولار منذ أن أصبحت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

ومنذ أن حلت هاريس محل الرئيس جو بايدن في 21 يوليو/ تموز، تدفقت الدولارات على خزائن حملتها ولجان العمل السياسي التابعة للحزب الديمقراطي بوتيرة غير مسبوقة.

وجمعت هاريس 25 مليون دولار في اليوم الذي اختيرت فيه مرشحة للحزب، كما جمعت 500 مليون دولار في نحو شهر.

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وجمع الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري 130 مليون دولار في أغسطس/ آب، تاركين 295 مليون دولار نقدا في متناول اليد في نهاية ذلك الشهر، في مقابل 404 ملايين دولار لهاريس والديمقراطيين.

ولا يزال سباق هاريس ضد ترامب متقاربا، مع تضاؤل فارق تقدمها على المستوى الوطني، حسبما أظهر استطلاع جديد لرويترز/إبسوس.

وقال المصدر إن حجم الأموال يعكس حماس المتبرعين في انتخابات الخامس من نوفمبر /تشرين الثاني، وسيُستخدم المال في الإعلانات والعمليات في الولايات المتأرجحة وطاقم العاملين في كل حملة.