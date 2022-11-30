تحذيرات لسفارات غربية في تركيا من تهديدات أمنية

وسلطت المنظمة الكبرى، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين اطلعت عليها رويترز، الضوء على المخاطر في مراكز التسوق ومحطات الحافلات والمطارات بسبب احتمال شن مسلحين هجمات انتقامية.

وامتنعت وزارتا الدفاع والداخلية التركيتان عن التعليق على التحذيرات.

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء تانيوج الصربية، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش قوله إنه يتعين على الرعايا الصرب تجنب السفر إلى تركيا، وخاصة أنقرة، في الأسابيع المقبلة؛ بسبب احتمال وقوع هجمات.

وقال داتشيتش في تصريح لتانيوج: "أريد أن أحذر المواطنين من أنه من الممكن، بحسب المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية، توقع هجمات إرهابية في الأسابيع القليلة المقبلة، وفي هذه الحالة تشير هذه المعلومات إلى العاصمة التركية أنقرة".

وأضاف داتشيتش أن التحذير قد يسري أيضا على أجزاء أخرى من تركيا. وحذر الرعايا الصرب من السفر إلى هناك، ما لم تكن لديهم حاجة ماسة لذلك.

وأضاف إيفيتسا داتشيتش: "إذا كان مواطنونا موجودين بالفعل، فعليهم تجنب الأماكن المزدحمة مثل مناطق المشاة والمترو والحافلات والقطارات وغيرها من الأماكن المماثلة".

وبدأ حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، تمردا ضد الدولة التركية عام 1984 قُتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.