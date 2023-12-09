ضغوط على بايدن لإعادة تقييم إستراتيجيته بشأن أوكرانيا

في لحظة محورية للأزمة الأوكرانية، نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرًا عن مواجهة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا متزايدة لإعادة تقييم إستراتيجياته، بدلًا من مجرد إلقاء الخطابات، مع تضاؤل الدعم للمساعدات الأمريكية واقتراب الانتخابات الرئاسية.

فخلال خطاب ألقاه مؤخرًا من البيت الأبيض، حث الرئيس بايدن الكونغرس على إعطاء الضوء الأخضر للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، مستخدمًا تكتيكات مختلفة للتأثير على الآراء، إذ أوضح الفوائد الاقتصادية المحلية المترتبة على الإنفاق العسكري، وشدد على العواقب المترتبة على عدم مساعدة أوكرانيا على الأمن القومي، بل واتهم الجمهوريين في الكونغرس بمساعدة مصالح بوتين عن غير قصد، وفق الصحيفة البريطانية.

وقالت "الغارديان" إنه على الرغم من هذه الجهود، صوّت كل عضو جمهوري في مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون يقترح زيادة المساعدات لأوكرانيا، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة لبايدن، لافتة إلى أن هذا الرفض يسلط الضوء على تصاعد تسييس مساعدات أوكرانيا في الولايات المتحدة، وينذر بقضية مثيرة للجدل في الحملة الرئاسية المقبلة.