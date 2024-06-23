داغستان.. مقتل 7 شرطيين إثر هجمات على دور عبادة (فيديو)

ارتفع عدد القتلى جراء الهجمات في داغستان إلى 9 (بينهم 7 من قوات حفظ النظام) وأصيب 25 شخصا، حسبما أفادت وسائل اعلام روسية.

وما زالت المواجهات مع مسلحين مجهولين شنوا سلسلة هجمات في مدينتي في مدينتي محج قلعة وديربنت، حسبما ذكر مراسل "إرم نيوز".

وكانت وزارة الداخلية الداغستانية، أعلنت في وقت سابق أن 6 من أفراد الشرطة قتلوا، وأصيب 12 آخرون في سلسلة هجمات استهدفت دور عبادة ونقطة شرطة، في مدينتي محج قلعة وديربنت.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.أن لجنة التحقيق في داغستان جنوبي روسيا، قررت فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب بعد الهجمات المسلحة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ونقطة لشرطة المرور في المدينتين.

ونقلت الوكالة عن مصادر في اللجنة أن هجمات مسلحة استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين ومعبداً يهودياً ونقطة لشرطة المرور، في مدينتي ديربنت ومحج قلعة، وأن البيانات الأولية تشير إلى مقتل كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط من الشرطة، وتتخذ وكالات إنفاذ القانون كافة الإجراءات اللازمة للبحث عن المجرمين واعتقالهم".

وأظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لإطلاق مجهولين النار على مركز شرطة المرور في محج قلعة حيث قُتل موظف وأصيب ستة مدنيين.