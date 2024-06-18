خبير روسي يكشف عن "خطة ردع نووية" ضد أمريكا

ومن المقرر أن توجد السفن الحربية الروسية في هافانا اعتبارًا من الأربعاء وحتى الاثنين المقبل، بحسب وزارة الخارجية الكوبية.

وقالت الوزارة الكوبية إن أيًّا من السفن الحربية لا تحمل أسلحة نووية، مضيفة أن السفن الحربية "لا تمثل تهديدًا للمنطقة".

وقال كوروتشينكو: "الآن، في ما يتعلق بوصول سفننا وغواصاتنا إلى كوبا، أُعلن رسميًا أن كازان هي الغواصة الوحيدة التي وصلت إلى هناك، كجزء من مجموعة بحرية من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي".

وأضاف: "في الواقع، يمكننا أن نخمن أن كازان لم تكن الوحيدة، ولكن كان هناك عدد قليل من الغواصات النووية الروسية المتعددة الأغراض في أجزاء مختلفة من المحيط الأطلسي، تقوم بمهامها".

وتابع: "هذه المهام واضحة: التصدي للمجموعات الضاربة لحاملات الطائرات الأمريكية. وبطبيعة الحال، إذا تم تنفيذ ضربة، على بعد عدة مئات من الكيلومترات، ضد مجموعة ضاربة لحاملة طائرات أمريكية، فإن هذه الضربة ستتم مع ذخائر خاصة لتحقيق أقصى قدر من الفاعلية والسرعة والموثوقية".

وقال المذيع مقاطعًا حديث الخبير العسكري متسائلًا: "الذخائر الخاصة تعني الأسلحة النووية؟"، ليرد كوروتشينكو: "نعم، بالضبط، رأس نووي على صاروخ".