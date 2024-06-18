خبير روسي يكشف عن "خطة ردع نووية" ضد أمريكا
كشف خبير عسكري روسي عن خطط يقودها الكرملين، لردع واشنطن قد تشمل مهاجمة السفن الأمريكية بالأسلحة النووية، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وجاء حديث الخبير العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو على شاشة إحدى المحطات التلفزيونية المملوكة للحكومة الروسية، ردًا على سماح واشنطن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة روسيا.
وفي أواخر الشهر الماضي، كشف مسؤولون أمريكيون لوكالة أسوشيتد برس أن الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لمحاربة الهجمات الروسية أو الهجمات المخطط لها في منطقة خاركيف.
وقال كوروتشينكو: "في رأيي، لا يوجد سوى رد واحد مناسب وسريع وفعال على الضربات المتزايدة ضد أراضي الاتحاد الروسي بأسلحة أمريكية بعيدة المدى، منذ أن أعطى بايدن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الضوء الأخضر لها، واضطلاع القوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذها: التدمير الكامل لمحطات توليد الكهرباء كافة في أوكرانيا".
وأشار كوروتشينكو إلى السفن الحربية الروسية التي أجرت تدريبات في المحيط الأطلسي في طريقها إلى كوبا، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية التي قالت إن سفينة تابعة للبحرية الروسية وغواصة كازان التي تعمل بالطاقة النووية أجرتا تدريبًا لمحاكاة ضربة صاروخية على أسطول من سفن العدو.
ومن المقرر أن توجد السفن الحربية الروسية في هافانا اعتبارًا من الأربعاء وحتى الاثنين المقبل، بحسب وزارة الخارجية الكوبية.
وقالت الوزارة الكوبية إن أيًّا من السفن الحربية لا تحمل أسلحة نووية، مضيفة أن السفن الحربية "لا تمثل تهديدًا للمنطقة".
وقال كوروتشينكو: "الآن، في ما يتعلق بوصول سفننا وغواصاتنا إلى كوبا، أُعلن رسميًا أن كازان هي الغواصة الوحيدة التي وصلت إلى هناك، كجزء من مجموعة بحرية من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي".
وأضاف: "في الواقع، يمكننا أن نخمن أن كازان لم تكن الوحيدة، ولكن كان هناك عدد قليل من الغواصات النووية الروسية المتعددة الأغراض في أجزاء مختلفة من المحيط الأطلسي، تقوم بمهامها".
وتابع: "هذه المهام واضحة: التصدي للمجموعات الضاربة لحاملات الطائرات الأمريكية. وبطبيعة الحال، إذا تم تنفيذ ضربة، على بعد عدة مئات من الكيلومترات، ضد مجموعة ضاربة لحاملة طائرات أمريكية، فإن هذه الضربة ستتم مع ذخائر خاصة لتحقيق أقصى قدر من الفاعلية والسرعة والموثوقية".
وقال المذيع مقاطعًا حديث الخبير العسكري متسائلًا: "الذخائر الخاصة تعني الأسلحة النووية؟"، ليرد كوروتشينكو: "نعم، بالضبط، رأس نووي على صاروخ".