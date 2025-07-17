ميدفيدف: الغرب يشن حربا شاملة وعلى روسيا أن ترد

نقلت وكالة (تاس) الرسمية للأنباء عن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قوله، اليوم الخميس، إن الغرب يشن فعليا حربا شاملة على روسيا، مضيفا أنه يجب على موسكو أن ترد بشكل كامل وتوجه ضربات وقائية إذا لزم الأمر، فيما رفضت الرئاسة الروسية التعليق على التصريحات.

ورغم رفض الكرملين، التعليق على حديث ميدفيديف، بشأن احتمالية شن ضربات استباقية على الغرب، إلا أنه قال إن ميدفيديف محق في لفت الانتباه إلى "أجواء المواجهة" في أوروبا.

ووفق "رويترز"، يشغل ميدفيديف حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. وقدم نفسه باعتباره شخصية ليبرالية مجدِّدة عندما كان رئيسا من 2008 إلى 2012، لكنه برز منذ ذلك الحين كأحد الصقور المعادين للغرب في الكرملين. ويقول دبلوماسيون إن تعليقاته تعطي مؤشرات على طريقة تفكير بعض أفراد النخبة السياسية.

وقال ميدفيديف: "ما يحدث اليوم هو حرب بالوكالة لكن في جوهره هو حرب شاملة (إطلاق صواريخ غربية ونشاط مخابراتي عبر الأقمار الصناعية وما إلى ذلك) وحُزم عقوبات وحديث بأصوات مرتفعة عن عسكرة أوروبا".

وقال ميدفيديف: "علينا الرد بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربات وقائية"، مضيفا أن الغدر يسير في دماء الكثيرين في الغرب ممن لديهم نظرة قديمة عن تفوقهم، بحسب "تاس".

وينظر حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة إلى روسيا باعتبارها تمثل تهديدا كبيرا، وقال سياسيون في مختلف أنحاء أوروبا الغربية إن روسيا، التي أرسلت عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 2022، قد تهاجم إحدى الدول الأعضاء في الحلف يوما ما.

ورفض ميدفيديف تعليقات مسؤولين غربيين بأن روسيا ربما تهاجم أوروبا ووصفها بأنها محض هراء، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين رفض مرارا مثل هذه التعليقات أيضا.