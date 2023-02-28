مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به

وبذلك تجاوز 18 مرة السقف المسموح به وفق اتفاق 2015 الدولي، ويأتي هذا التقرير قبل بضعة أيام من اجتماع لمجلس حكام الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة تجري مناقشات مع إيران حول منشأ جزيئات يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7% في منشأة فوردو، وهي نسبة قريبة جدا من درجة النقاء المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

وقال التقرير: "أبلغت إيران الوكالة بأن التقلبات غير المقصودة في مستويات التخصيب ربما حدثت خلال الفترة الانتقالية وقت بدء عملية التخصيب لدرجة نقاء 60% في (نوفمبر 2022) أو في أثناء استبدال إسطوانة التغذية".

وأفاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المباحثات جارية بين الوكالة وإيران لتوضيح الأمر.