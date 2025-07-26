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الكاميرون.. استبعاد المنافس الأبرز للرئيس الحالي من سباق الرئاسة

الكاميرون.. استبعاد المنافس الأبرز للرئيس الحالي من سباق الرئاسة
المعارض الكاميروني موريس كامتوالمصدر: وسائل إعلام كاميرونية
إرم نيوز
إرم نيوز
26 يوليو 2025، 5:24 م

استبعدت لجنة الانتخابات في الكاميرون المعارض موريس كامتو، منافس الرئيس بول بيا، من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تهدد بإثارة موجة احتجاجات شعبية وتمهد الطريق أمام فوز جديد للرئيس الحالي.

وأعلن رئيس اللجنة القرار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، حيث كشف عن قائمة تضم 13 مرشحًا تم اعتمادهم رسمياً، دون أن يتضمن الإعلان اسم كامتو أو أي توضيحات لأسباب الاستبعاد.

ويُتاح أمام المستبعدين من القائمة مهلة مدتها يومان لتقديم طعونهم، بحسب "رويترز".

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ويُعد بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، أقدم رؤساء العالم في السلطة، إذ يتولى الحكم منذ 43 عامًا، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر نيّته الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي انتخابات 2018، التي فاز فيها بيا بأغلبية ساحقة، جاء كامتو في المركز الثاني بحصوله على 14% من الأصوات، في ظل اتهامات واسعة بالتزوير.

وفي بيان صدر أمس الجمعة، حذرت إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن من احتمالية اندلاع احتجاجات في وسط العاصمة ياوندي، خاصة بالقرب من مقر لجنة الانتخابات، في حال تم رفض ترشيحات بعض الشخصيات البارزة.

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