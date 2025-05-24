هجوم بمسيرات وصورايخ روسية يستهدف كييف

قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو إن المدينة تعرضت لهجوم مشترك بطائرات مسيرة وصواريخ، بحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز".

وذكر تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، أن حريقين اندلعا في حي سفياتوشينسكي بالمدينة، حيث سقطت شظايا طائرة مسيرة على الأرض هناك وفي ثلاث مناطق أخرى.

وقال مسؤولون إن وحدات مضادة للطائرات انخرطت في التصدي للهجوم.

وقال شهود عيان، إن طائرات مسيرة حلقت فوق المدينة التي هزتها سلسلة من الانفجارات.