غضب في إسرائيل من مسيّرات "حماس" ومطالبات بضرب بنيتها التحتية

أثارت حادثتا إطلاق طائرتين مسيرتين من قطاع غزة، نحو إسرائيل، في أقل من 24 ساعة، وتصدي القبة الحديدية لهما، حالة من الغضب والجدل في الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل.

وعبّر عدد من الخبراء والقادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، في تصريحات ومقابلات إذاعية، اليوم الإثنين، عن غضبهم من تطور قدرات حركة "حماس" في مجال الطيران المسيّر، والذي يتضح يومًا بعد يوم.

وانتشرت مقاطع مصورة لطائرات مسيّرة قالت إسرائيل إنها انطلقت من قطاع غزة، نحو مناطق غلاف غزة وما بعدها، مؤكدة أن القبة الحديدية اعترضتها وأسقطتها.

وبحسب قناة "i24news" الإسرائيلية، فعّل الجيش الإسرائيلي منظومة "القبة الحديدية"، الإثنين، لاعتراض طائرة مسيّرة انطلقت من قطاع غزة، في حادث يتكرر لليوم الثاني على التوالي.

وقال أرييل أوسيران مراسل القناة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "لليوم الثاني على التوالي، اعترضت القبة الحديدية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة. ويقول سكان التجمعات الإسرائيلية المحيطة بغزة إنه لم يتم إطلاق أي إنذار".