ألمانيا تقر بفشل أغلب عمليات ترحيل اللاجئين غير النظاميين

ومن أبرز أسباب هذه المحاولات الفاشلة هو عدم القدرة على تحديد أماكن الأفراد في يوم المغادرة، أو إلغاء الرحلات الجوية.

وغالبًا ما يعمد اللاجئون الذين لم تقبل طلباتهم، والمهددون بالترحيل، إلى الإخفاء والتحايل على السطات لتلافي الترحيل.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة الألمانية، فقد تم ترحيل أقل من 13 ألفا خلال العام الفائت 2022، في الوقت الذي كان يفترض فيه ترحيل أكثر من 23 ألفا، بحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص.

وبحسب البيانات، فإن عمليات الترحيل موجهة بشكل أساسي إلى دول البلقان مثل مقدونيا الشمالية وألبانيا وصربيا إضافة إلى تركيا.

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي زيادة معدلات الترحيل، كوسيلة للتعامل مع الهجرة غير النظامية، لكن لم تلقَ الجهود المبذولة للقيام بذلك سوى القليل من النجاح، على مدار أعوام.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، فمن بين نحو 340 ألف قرار "ترحيل" صدر عام 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21 بالمئة منها فقط، وفق بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أعربوا خلال اجتماعهم في ستوكهولم، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي عن رغبتهم في تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأم.