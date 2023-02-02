إيطاليا تعلن تشغيل منظومة للدفاع الجوي في أوكرانيا خلال أسابيع

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس، أن منظومة الدفاع الجوي إس.إيه.إم.بي/تي، وهي صناعة إيطالية فرنسية مشتركة، سيتم تشغيلها في أوكرانيا خلال الشهرين المقبلين.

وقال تاجاني لبرنامج تلفزيوني في تصريحات أكدها المتحدث باسمه: "أعتقد أنها ستعمل في غضون سبعة إلى ثمانية أسابيع".