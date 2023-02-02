إيطاليا تعلن تشغيل منظومة للدفاع الجوي في أوكرانيا خلال أسابيع
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس، أن منظومة الدفاع الجوي إس.إيه.إم.بي/تي، وهي صناعة إيطالية فرنسية مشتركة، سيتم تشغيلها في أوكرانيا خلال الشهرين المقبلين.
وقال تاجاني لبرنامج تلفزيوني في تصريحات أكدها المتحدث باسمه: "أعتقد أنها ستعمل في غضون سبعة إلى ثمانية أسابيع".
ويمكن للمنظومة تعقب عشرات الأهداف واعتراض عشرة منها في الوقت نفسه، وهي المنظومة الأوروبية الصنع الوحيدة التي بوسعها اعتراض الصواريخ الباليستية.
وطلبت كييف من حلفائها الغربيين المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وطلبت على وجه التحديد منظومة إس.إيه.إم.بي/تي، المعروفة باسم مامبا، في نوفمبر تشرين الثاني.