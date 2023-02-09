فرنسا: نهجنا السياسي تجاه الحكومة السورية لن يتغير بعد الزلزال

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن النهج السياسي الذي تتبعه بلاده تجاه الحكومة السورية لن يتغير، مضيفا أن المساعدات المقدمة لسوريا بعد الزلزال المدمر ستكون عبر المنظمات غير الحكومية وآلية الأمم المتحدة.

وأضاف فرانسوا ديلما، في إفادة مقتضبة للصحفيين: "نهجنا السياسي لم يتغير، ونعمل لصالح الشعب السوري بخلاف بشار الأسد"، على حد قوله.