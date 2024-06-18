اليابان.. الدخان يتصاعد من محطة فوكوشيما النووية

أكدت وسائل الإعلام اليابانية صباح اليوم، تصاعد الدخان من محطة فوكوشيما النووية، بعد انطلاق إنذار اشتعال حريق في المحطة.

وقالت إنه أُوقِفَ نظام تبريد الوقود النووي المستهلك في وحدة الطاقة السادسة الطارئة فوكوشيما.

من جهتها، أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية أنه "في الساعة 08:35 بالتوقيت المحلي، انطلق إنذار حريق في المحطة بسبب توقف مضخات نظام تبريد الوقود النووي المستهلك".

وقالت الإدارة إنه بعد فحص الوحدة السادسة، لم يُكتَشَف أي حريق، ولكن اكتُشِفَ دخان متصاعد، مشيرة إلى أن الحادث لن يكون له أي تأثير على عمل المحطة.

ولم يُبلّغ عن أي إصابات ناجمة عن الحادث الطارئ.

وسبق أن تعرضت محطة فوكوشيما لأضرار بالغة جراء التسونامي الذي ضرب المنطقة العام 2011، ما تسبب بإحداث انفجارات هيدروجينية بشكل متكرر.

ويتوقع علماء مختصون أن تتعرض المنطقة التي توجد فيها المحطة لزلزال قوي قد يدمر المبنى كاملًا؛ لذا يوصون بضرورة الإسراع بإزالة الوقود النووي منها.