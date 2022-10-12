الاتحاد الأوروبي يوافق على معاقبة المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا اميني، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إن "الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورغ".

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين على "تويتر": "طلبنا محاسبة المسؤولين عن قمع النساء. حان الوقت لمحاسبتهم. لا يمكن أن يبقى العنف الصادم الذي يتعرض له الشعب الإيراني من دون رد".

وطالب النواب الأوروبيون بأن يدرج على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي "مسؤولون إيرانيون، خصوصا جميع الأفراد المرتبطين بشرطة الأخلاق الذين يثبت تواطؤهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا اميني وأعمال العنف في حق المتظاهرين".

والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان يمنعون من دخول أراضي الاتحاد وتجمد أصولهم في الدول الأعضاء، وفي 12 نيسان/أبريل 2011، أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.

وأضيفت تدابير أخرى في 23 آذار/مارس 2012، في مقدمتها حظر للوسائل التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، ولتلك التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الانترنت والاتصالات على شبكات الهاتف النقال أو الثابت. وتسري هذه العقوبات حتى 2023.