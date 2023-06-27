السويد تعلن استيفاء جميع متطلبات الانضمام للناتو

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الثلاثاء، أن بلاده استوفت جميع المتطلبات التي حددتها تركيا من أجل السماح لها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال توبياس بيلستروم، في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، إنه بدخول قانون جديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ تكون بلاده قد استوفت المتطلبات النهائية للانضمام إلى الحلف، وهي المتطلبات التي نص عليها اتفاق سابق بين فنلندا والسويد وتركيا.

وأضاف بيلستروم: "دخول تشريع جديد حيز التنفيذ في السويد في الآونة الأخيرة جعل المشاركة في أي منظمة إرهابية بأي شكل من الأشكال أمرا غير قانوني، وبذلك نكون قد أنجزنا الجزء الأخير من اتفاقنا".

وتقدمت السويد بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، العام الماضي، لكن تركيا والمجر عطلتا مساعيها لنيل عضوية الحلف.