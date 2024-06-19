سيناتور أمريكي يطالب بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل

طالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الأربعاء، بقطع جميع المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.

جاء ذلك في منشور مصور عبر حسابه في منصة إكس، بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال ساندرز: "يجب على الولايات المتحدة قطع كل المساعدات العسكرية الهجومية عن إسرائيل، واستخدام نفوذها للمطالبة بإنهاء هذه الحرب، وضمان تدفق غير محدود للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ووضع حد لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، واتخاذ خطوات أولى نحو حل الدولتين".

ووصف دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة بالكونغرس الأمريكي الشهر المقبل بأنها "هراء"، مضيفا: "من دون شك سنسمع شكاوى مماثلة عندما يلقي كلمة أمام الكونغرس في 24 يوليو/ تموز".

وجاءت تصريحات ساندرز بعد أن ادعى نتنياهو أن الولايات المتحدة لم تقدم أسلحة لإسرائيل، وفق وكالة الأناضول.

تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض ألغى اجتماعا استراتيجيا مع إسرائيل كان مقررا غدا الخميس، بعد مقطع فيديو نشره نتنياهو انتقد فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق إعلام عبري.

وقال نتنياهو في مقطع الفيديو الذي نشره الثلاثاء باللغة الإنجليزية: "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات معظمهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.