روسيا تستعد لنشر أحدث مدافعها قرب دولتين من "الناتو"

قال سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة روستيخ الحكومية الروسية للدفاع، في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، إن روسيا ستنشر قريبًا أحدث مدافع هاوتزر في منطقتها العسكرية الشمالية المتاخمة لفنلندا والنرويج.

وأضاف تشيميزوف للوكالة الروسية للإعلام في مقابلة أن اختبار وحدات المدفعية الذاتية الدفع الجديدة من طراز (كووليشن-إس.في) انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل.

وقال إن تسليم الدفعة التجريبية الأولى سيتم بحلول نهاية 2023.

وتابع تشيميزوف قائلًا "أعتقد أنها ستظهر هناك (في المنطقة العسكرية الشمالية) قريبًا، نظرًا لأن مدافع الهاوتزر من هذه الفئة مطلوبة لتوفير ميزة على نماذج المدفعية الغربية من حيث مدى إطلاق النار".

وغيّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2021 وضع الأسطول الشمالي الروسي، الذي كانت منطقة مسؤوليته بشكل رئيس في القطب الشمالي الروسي، إلى المنطقة العسكرية الشمالية التي تضم أيضًا منطقة مورمانسك التي تقع على الحدود مع فنلندا والنرويج.