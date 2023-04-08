تسريب وثائق أمريكية سرية جديدة على مواقع التواصل

واتهم مسؤولون أمريكيون، الجمعة، روسيا بالمسؤولية عن هذا التسريب، فيما لم يصدر بعد أي تعليق من موسكو.

وكانت "نيويورك تايمز" نقلت، الخميس، عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن وثائق سرية عن حرب أوكرانيا نُشرت، هذا الأسبوع، على منصة "تويتر" وتطبيق "تيليغرام"، الذي يُستخدم على نطاق واسع في روسيا.

وقال مسؤول أوكراني، لـ"رويترز"، إن الوثائق تتضمن "نسبة كبيرة للغاية من المعلومات الزائفة"، وإن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي هي حملة تضليل روسية فيما يبدو للتشكيك في الهجوم المضاد الذي يتطلب الحصول على أسلحة غربية متطورة.

ومن جهتها، أحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن التعليق على صحة الوثائق، وتحمل تاريخ، الأول من آذار/مارس، وأختامًا تشير لتصنيفها بأنها "سرية" و"سرية للغاية".

وتسريب مثل تلك الوثائق الحساسة أمر غير معتاد مطلقًا، ومن شأنه أن يؤدي تلقائيًا لفتح تحقيق.