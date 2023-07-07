80 جريحا في تصادم حافلتين بنيويورك

أدى تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحًا، مساء الخميس، في حي مانهاتن بنيويورك إلى جرح أكثر من ثمانين شخصًا، نُقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

وتظهر في لقطات بثها "تويتر" حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

وقال بول هوبر نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء لـ"فرانس برس"، إن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو". وأضاف: "نقلنا 18 مريضًا" إلى المستشفى، موضحًا أنّ أيًا من هؤلاء ليس في وضع يهدد حياته.